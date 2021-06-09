РИАМО - 9 июн. В обычном и мобильном браузере «Яндекс.Карт» теперь можно посмотреть график отключения горячей воды в домах Москвы, сообщает ТАСС.

Для того, чтобы посмотреть данный график, пользователю следует написать адрес в поисковой строке или нажать на иконку нужного дома.

В открывшейся в браузере карточке здания появятся даты отключения горячего водоснабжения.

Данные по графику предоставляет официальный портал мэра Москвы (mos.ru).

Ежемесячно мобильным приложением и веб-версией сервиса «Яндекс.Карты» пользуются 50 млн человек.

Горячую воду в мегаполисе отключают каждый год после завершения отопительного сезона на срок до 10 дней. За это время рабочие проводят гидравлические испытания на тепловых сетях. Профилактику завершат до 1 сентября.