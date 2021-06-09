РИАМО - 9 июн. За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2311 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели после коронавируса 1 082 243 человека, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в столице выявили 4124 новых случая заражения Covid-19, госпитализировали 1539 инфицированных. Кроме того, за 24 часа скончались 58 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявили 1 209 214 случаев заражения коронавирусом, умерли 20 648 человек.

В мегаполисе проводится кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Привиться новой вакциной «КовиВак» можно в 5 клиниках столицы по предварительной записи.

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