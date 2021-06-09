РИАМО - 9 июн. В Москве за прошедшие сутки подтвердили 4124 новых случая коронавируса, всего в городе на текущий момент выявлено 1 209 214 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе проводится кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку можно сделать препаратами «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Вакцинироваться можно в поликлиниках города, частных медучреждениях и общественных местах. Например, около 20 тыс. человек сделали первую прививку от Covid-19 в павильонах «Здоровая Москва» с момента их открытия в парках в этом году.

Также за сутки в России зафиксировано 10 407 новых случаев коронавируса, из них у 16,2% пациентов не было симптомов заболевания. За сутки скончались 399 пациентов, полностью выздоровели 9814 человек.

С начала пандемии в стране было выявлено 5 156 250 случаев Covid-19, умерли 124 895 человек с положительным результатом теста на коронавирус, выздоровели 4 761 899 пациентов.

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