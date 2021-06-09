РИАМО - 9 июн. В деревне Калитино Богородского городского округа задержан 30-летний мужчина, он подозревается в покушении на сбыт 7 кг марихуаны, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Она добавила, что во время осмотра помещения оперативники изъяли полимерные пакеты с марихуаной массой порядка 7 кг, 47 горшков с растениями и электровесы.
По словам задержанного, он выращивал коноплю, производил из нее марихуану. Также он хранил наркотик для сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.
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