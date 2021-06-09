РИАМО - 9 июн. В деревне Калитино Богородского городского округа задержан 30-летний мужчина, он подозревается в покушении на сбыт 7 кг марихуаны, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими на приусадебном участке обнаружена баня, переоборудованная под лабораторию для культивирования растений, содержащих наркотические средства. Для их выращивания мужчина приобрел тепловые лампы, вентиляторы, семена, удобрения и специальное оборудование», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что во время осмотра помещения оперативники изъяли полимерные пакеты с марихуаной массой порядка 7 кг, 47 горшков с растениями и электровесы.

По словам задержанного, он выращивал коноплю, производил из нее марихуану. Также он хранил наркотик для сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

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