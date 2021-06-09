РИАМО - 9 июн. В сотню лучших вузов России вошли 5 учебных заведений из Московской области, при этом 4 из них укрепили свои позиции в рейтинге, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Как отметила зампредседателя правительства Подмосковья – министр социального развития области Ирина Каклюгина, агентство RAEX представило десятый рейтинг лучших вузов страны.

По ее словам, в топ лучших по стране вошли университет «Дубна» (62-е место), Московский государственный областной университет (65-е место), Технологический университет в Королеве (71-е место), Орехово-Зуевский университет (88-е место) и Коломенский университет (92-е место).

Также в этом году агентство RAEX составляло рейтинг лучших технических университетов страны. В него вошли университет «Дубна» и Технологический университет в Королеве.

Каждый третий колледж Подмосковья входит в топ‑100 лучших в России>>