РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. По поручению главы Мытищ Виктора Азарова все оперативные службы муниципалитета приведены в боевую готовность из-за бегающего по территории округа медведя, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Мытищах в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» был замечен бурый медведь. В целях безопасности жителей попросили воздержаться от прогулок около пансионата.

Ранее в гольф-клубе «Пирогово» сообщили, что у них на территории нет зверинца. Откуда именно пришел хищник - пока неизвестно, но его продолжают искать на территории городского округа.

Поисками занимаются правоохранители, сотрудники охотхозяйств Мытищинского и Королевского подразделений, ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья. Министерство экологии и природопользования региона призвало жителей не контактировать с хищником.