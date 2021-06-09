РИАМО - 9 июн. Женщина-полицейский предотвратила поножовщину, вмешавшись в драку пассажиров в вагоне поезда на станции метро «Динамо», сообщает Газета.ru.

Ссора между двумя мужчинами и молодым человеком сначала переросла в драку на кулаках, однако после того, как юноша достал нож, другие пассажиры сразу вызвали полицию.

На станции «Аэропорт» в конфликт вмешался наряд МВД. Сотрудница полиции оперативно забрала нож у хулигана, который перед этим разбил мобильник оппонента.

В результате происшествия травм участники конфликта не получили. Всех участников драки вывели из вагона и задержали.