РИАМО - 9 июн. В Подмосковье начался суд над бывшим заместителем директора Росгвардии генералом-лейтенантом Сергеем Милейко, который обвиняется в мошенничестве с квартирой в Балашихе, передает ТАСС.

Слушания идут в Реутовском гарнизонном военном суде. Вторым подсудимым по делу проходит экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии им. Дзержинского Кирилл Прокудин. По просьбе защитников суд привлек в качестве потерпевшей стороны Росимущество.

Милейко обвиняется в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе, где его жена открыла парикмахерскую.

По данным СК, в 2011-2012 годах супруга генерала-лейтенанта незаконно получила по заниженной стоимости нежилое помещение. Оно было оформлено с помощью поддельных документов на подставное лицо.

Свою вину генерал-лейтенант не признал.

Милейко уволили из силового ведомства летом 2019 года.