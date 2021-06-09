РИАМО - 9 июн. Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) согласилась с одобрением проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Открытое шоссе», там появятся спортобъекты и жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь планировки составляет порядка 25 га. На данной территории запланировано создать ТПУ, многофункциональный комплекс со споробъектами, построить жилье площадью свыше 252 тыс. кв. м.

Еще там возведут детский сад, ФОК, пожарное депо, отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта.

В рамках данного проекта на востоке мегаполиса будет создано свыше 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Как отметила ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в составе многофункционального комплекса будет сделана встроенная технологическая связь со станцией метрополитена и МЦК «Бульвар Рокоссовского». Действующий терминал МЦК будет реконструирован.

Она уточнила, что окончательное решение по данному вопросу примут по результатам внесения изменений в правила землепользования и застройки.