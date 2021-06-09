РИАМО - 9 июн. Наиболее популярные среди жителей Реутова места - скверы, парки, площади и остановки общественного транспорта - начали украшать плакатами, флагами и световыми проекциями в стиле областной акции «Лето в Подмосковье», сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Жители и гости Реутова уже могут встретить в черте города остановки общественного транспорта, украшенные яркими баннерами «Лето в Подмосковье». Пункты ожидания общественного транспорта и другие популярные у горожан места участвуют в информационной кампании правительства Московской области по популяризации летнего отдыха в регионе третий год подряд.

Кроме того, Центральный городской парк и парк Фабричного пруда до конца недели украсят флажными лентами, на которых будут изображены яркие рисунки, символизирующие лето. В вечернее время в парках Реутова включают световые проекции в стиле акции.