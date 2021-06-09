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По мнению юриста «Европейской юридической службы» Марии Замолоцких, если терминал неисправен, ответственность лежит на перевозчике. Более того, как в Москве, так и в Подмосковье, перевозчик обязан обеспечить корректную работу терминалов для оплаты проезда банковскими и транспортными картами («Тройка», «Стрелка» и т. п.) и иметь такие терминалы во всех транспортных средствах, дополнила Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

У этого требования есть законные основания. Во-первых, Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», согласно которому с 1 июля 2020 года пассажиры обязаны оплачивать проезд с помочью контрольно-кассовой техники. Во-вторых, Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». В-третьих, локальное Постановление Правительства Московской области от 10.09.2014 № 727/36 и Постановление Правительства Москвы от 02.09.2008 № 797-ПП.

Если валидатор или терминал оплаты не работают, пассажира обязаны везти бесплатно, и никто не может заставить его покинуть салон транспорта или наложить штраф. Аналогично, если у вас нет наличных денег, а терминал неисправен, вы можете ехать бесплатно. Важное условие: на действующей банковской или транспортной карте должна быть достаточная для оплаты проезда сумма, подчеркнула юрист Светлана Петропольская, совладелец юридической фирмы URVISTA.

Доказать (например, контролерам), что терминал не работает, нетрудно. Можно зафиксировать проблему на фото или видео, привлечь в свидетели других пассажиров, у которых тоже не проходила оплата.

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