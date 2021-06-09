Если терминал неисправен
По мнению юриста «Европейской юридической службы» Марии Замолоцких, если терминал неисправен, ответственность лежит на перевозчике. Более того, как в Москве, так и в Подмосковье, перевозчик обязан обеспечить корректную работу терминалов для оплаты проезда банковскими и транспортными картами («Тройка», «Стрелка» и т. п.) и иметь такие терминалы во всех транспортных средствах, дополнила Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
У этого требования есть законные основания. Во-первых, Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», согласно которому с 1 июля 2020 года пассажиры обязаны оплачивать проезд с помочью контрольно-кассовой техники. Во-вторых, Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». В-третьих, локальное Постановление Правительства Московской области от 10.09.2014 № 727/36 и Постановление Правительства Москвы от 02.09.2008 № 797-ПП.
Если валидатор или терминал оплаты не работают, пассажира обязаны везти бесплатно, и никто не может заставить его покинуть салон транспорта или наложить штраф. Аналогично, если у вас нет наличных денег, а терминал неисправен, вы можете ехать бесплатно. Важное условие: на действующей банковской или транспортной карте должна быть достаточная для оплаты проезда сумма, подчеркнула юрист Светлана Петропольская, совладелец юридической фирмы URVISTA.
Доказать (например, контролерам), что терминал не работает, нетрудно. Можно зафиксировать проблему на фото или видео, привлечь в свидетели других пассажиров, у которых тоже не проходила оплата.
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Если терминал исправен
По закону пассажир должен оплатить проезд в течение одной остановки с момента посадки. Ответственность за неуплату проезда в случае, если валидатор или терминал оплаты работают, будет лежать именно на гражданине. Например, если по какой-то причине именно ваша карта не срабатывает: на ней недостаточно средств, она заблокирована или повреждена, говорит Самвел Меграбян, юрист юридической службы «Единый центр защиты». В таком случае вы должны оплатить проезд наличными (если водитель их принимает), транспортной картой, или же вы будете считаться «зайцем».
На практике многие сталкиваются с проблемой, когда не проходит безналичная оплата через NFC с помощью телефона. А вот при использовании обычного «пластика» все работает. Поэтому Меграбян рекомендует всегда иметь при себе карту в ее физическом виде.
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Оплата водителю на карту
Эксперты единодушны: водитель не вправе предлагать оплатить проезд переводом себе на карту. Если пассажир получил такое предложение, он может сообщить водителю о Постановлении Правительства Московской области от 10.09.2014 № 727/36. Согласно документу, если водитель не может предоставить возможность провести безналичный расчет, он должен вести пассажира бесплатно (при наличии средств на банковской или проездной карте пассажира).
Такой разговор стоит записать на видео и привлечь свидетелей. Кроме того, в подобных ситуациях Мария Замолоцких советует обращаться с жалобой в Управление Роспотребнадзора и к перевозчику через форму обратной связи на сайте МТДИ МО (Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры) или на сайте Московского Дептранса. После обращения перевозчик должен провести проверку.
Оксана Васильева подчеркнула, что водитель может разово предложить помочь вам оплатить проезд со своей карты, если у вас есть проблемы с вашей при исправном терминале. Вы в свою очередь должны будете вернуть ему эти деньги переводом. При этом нужно соблюсти обязательное условие: водитель обязан при вас оплатить ваш проезд через терминал своей картой. Лишь в этом случае вы можете быть уверены, что денежные средства пошли именно на счет организации-перевозчика. Также стоит попросить водителя предоставить вам чек, который и будет вашим билетом (как правило, он приходит в электронной форме на почту).
Если же водитель не предлагает вам оплатить ваш проезд, а просто просит перевести деньги на карту, то такая ситуация неправомерна и незаконна. Средства пойдут ему «в карман», а не на счет организации-перевозчика как плата за услугу. В такой ситуации контролеры могут привлечь вас к ответственности, даже если формально вы оплатили проезд водителю, предупреждает кандидат юридических наук.
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Штрафы и другие санкции
Размеры штрафов за безбилетный проезд в городском наземном общественном транспорте как в Москве, так и в Московской области, одинаковы: 1000 рублей. Регулируют их ст. 10.1 и 10.9 столичного КоАПа и ст. 8.1, 8.2. подмосковного, говорит Дмитрий Карпухин, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Штраф нужно оплатить в течение 60 дней со дня вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении. Если не уложиться в срок, придется платить уже в двукратном размере и иметь дело с судебными приставами.
Кстати, по словам Оксаны Васильевой, даже если контролеры поймали пассажира как безбилетника, высадить его из транспорта они не имеют право. Проверяющие могут лишь оштрафовать такого гражданина. «Заяц» же сможет закончить свою поездку.
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