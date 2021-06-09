РИАМО - 9 июн. Сев яровых культур под урожай текущего года уже завершили восемь городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Аграрии области активно продолжают полевые работы в непростом в этом году сельскохозяйственном сезоне из-за неблагоприятных погодных условий. В 8 муниципалитетах региона сев яровых культур уже завершен. В числе передовых идет Зарайск, где посеяли более 23 тыс. га», – сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Яровые культуры также закончили сеять в Луховицах, Одинцовском и Богородском округах, Чехове, Солнечногорске, Волоколамском округе и Шаховской.

Он добавил, что на текущий момент в области яровыми культурами засеяно около 200 тыс. га. Параллельно с этим ведется сев кормовых культур.

Сев яровых культур начался в первой декаде апреля.