РИАМО - 9 июн. Медсестру, которая получила тяжелые ожоги во время пожара в больнице в Рязани, могут перевезти на лечение в Москву, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет о медработнике Елене Ф., 1994 года рождения. У нее диагностированы 75-процентные ожоги тела. По данным источника, женщину намерены перевезти в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в столицу.

В ночь на среду в реанимационном отделении больницы им. Семашко в Рязани произошел крупный пожар. В результате возгорания, по предварительным данным, погибли 3 человека, 8 пострадали, 44 эвакуированы.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за аппарата ИВЛ.

По данным СМИ, губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.