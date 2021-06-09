РИАМО - 9 июн. Благоустройство старого сквера за ДК «Мир» на улице Победы в подмосковном Реутове начнется до конца года, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Жители северной части Реутова просят благоустроить сквер за ДК «Мир», сделав его еще одним местом притяжения в городе. В этом году начнется реконструкция этой территории, которая пройдет в несколько этапов. До конца года в части сквера, которая примыкает к дому №7 на улице Советской, пройдет ремонт дорожек, освещения, детских площадок», - сказал Каторов.

Проект благоустройства сквера прошел общественные обсуждения среди жителей близлежащих домов, которые делали предложения по обновлению этой территории. Средства на реконструкцию выделены из городского бюджета.

Глава Реутова подчеркнул, что помимо благоустройства территорий, создания прогулочных тропинок, установки освещения, запланирована высадка новых кустарников и деревьев.

«Подчеркну, что ни одно дерево не тронем, а наоборот - высадим новые, сделаем качественные дорожки и места, где можно будет укрыться от солнца, ветра и дождя, сделаем фонтан, который просили жители, также экстрим-площадку», - уточнил Каторов.

Он напомнил, что в Реутове реализуется масштабный проект по созданию зеленого каркаса города, в рамках которого разрабатываются варианты размещения новых скверов и благоустройства старых, схемы высадки зеленых насаждений, иные проекты, направленные на сохранение экологии.