РИАМО - 9 июн. На территории спортивного кластера в столичной Мневниковской пойме появятся серфинг-парк, стадион для регби и академия хоккея, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тыс. кв. м спортивных объектов различного назначения», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в спортивном кластере планируется возвести 2 крупные арены, в том числе стадион для регби площадью около 130 тыс. кв. м и многофункциональный спортивный центр ЦСКА площадью порядка 220 тыс. кв. м.

Помимо прочего, в спорткластере появятся серфинг-парк, центры керлинга и водных видов спорта с глубоководным бассейном, а также ледовая арена Татьяны Навки и профессиональная академия хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физической подготовки и реабилитации.

Бочкарев отметил, что также планируется возведение легкоатлетического манежа, центров экстремальных видов спорта, прыжков на батуте, раннего физического развития, оборудование скейт-парка и спортшколы.

«Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта», – подчеркнул Бочкарев.

Ранее глава столичного стройкомплекса сообщил, что открытие станции «Мневники» Большой кольцевой линии подземки станет драйвером развития территории Мневниковской поймы. Станция станет одним из основных дорожно-транспортных объектов поймы наряду с возводящейся станцией БКЛ «Терехово».