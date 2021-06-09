РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Молодые урбанисты в рамках конкурса искусств ЦФО «Город А» разработают проект благоустройства Яблоневого сквера в подмосковном Красногорске, к обсуждению приглашают жителей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Лучший из трех проектов благоустройства, которые разработают молодые урбанисты и архитекторы в рамках конкурса, будет реализован в Яблоневом сквере по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Финальные испытания стартуют в Яблоневом сквере Красногорска 11 июня. За три дня участникам предстоит разработать, презентовать и защитить свои проекты благоустройства общественного пространства. К участию в обсуждении концепций каждого из проектов приглашаются активные неравнодушные жители. Начало в 10:00 по адресу: Волоколамское шоссе, дом №1.

Всероссийский урбанистический хакатон пройдет в Красногорске благодаря соглашению о сотрудничестве администрации округа и ФГБУ «Роскультцентр». Красногорск станет первым городом в Московской области, на территории которого в период с 2022 по 2023 годы будет реализовано архитектурное решение по благоустройству территории, предложенное победителями хакатона, – молодыми российскими архитекторами.

«Для нас возможность создать еще одно общественное пространство в самом центре города, над концепцией которого будут работать лучшие архитекторы страны, – большая честь. Благодарю ФГБУ «Роскультцентр» и нашу творческую молодежь за эту прекрасную инициативу», – подчеркнул глава Красногорска Алексей Спасский.

Проекты команд-победителей получат поддержку, в том числе экспертную и финансовую, на последующую реализацию в выбранном регионе в 2022-2025 годах. Церемония награждения состоится в Москве в рамках «Российской креативной недели» (организаторы: ФГБУ «Роскультцентр» и Российский книжный союз, событие проводится при поддержке Фонда президентских грантов).

Официальные партнеры Всероссийского урбанистического хакатона «Город А»: общероссийская организация «Городские реновации», Союз архитекторов России, Московский архитектурный институт (МАРХИ).