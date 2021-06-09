РИАМО - 9 июн. Столичные дворцы и центры творчества подготовили ко Дню России праздничную онлайн-программу для дошкольников и учеников школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара 12 июня проведет онлайн-викторину «Что за день – 12 июня?».

Центр развития творчества детей и юношества «Пресня» в течение дня проведет викторину на знание истории страны. Центр детского творчества «Свиблово» в 11:30 проведет танцевальный мастер-класс «Россия, вперед!».

Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» в 12:00 проведет онлайн-концерт с песнями советских и российских композиторов.

Центр творчества имени А.В. Косарева также проведет онлайн-квиз «Наука и искусство – вчера, сегодня, завтра», в котором дошкольники и школьники смогут ответить на вопросы из разных областей науки и искусства.

День России – 12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Это один из самых молодых государственных праздников в стране – он отмечается с 1992 года в честь день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.