РИАМО - 9 июн. Государственные ветеринарные врачи Минсельхозпрода Подмосковья с начала 2021 г провели более 1,4 тыс. выездов к животным в хозяйства АПК региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Только в мае было организовано более 600 выездов к животным на сельхозпредприятия региона», – сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

По словам министра, ветврачи использовали услугу выездной службы, которая организована в каждом подразделении территориальных ветеринарных управлений области.

«Свыше 60% выездов осуществлялись к сельскохозяйственным животным личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств», – подчеркнул Воскресенский.

Министр отметил, что своевременное оказание лечебной помощи является не только залогом здоровья животных, но и влияет на качество получаемой продукции.

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