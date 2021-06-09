РИАМО - 9 июн. Сотрудники ветслужбы подключились к поискам бурого медведя, которого ранее заметили в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
По данным некоторых СМИ, медведь сбежал из частного гольф-клуба. В целях безопасности жителей попросили воздержаться от прогулок около пансионата.
По его словам, как только поисковые работы дадут результат, ветеринарные врачи немедленно выедут на место, проведут осмотр животного, а также выполнят все необходимые медицинские обследования.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии