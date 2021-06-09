РИАМО - 9 июн. Удалось спасти семейство утят, которые провалились в ливневую канализацию на Мичуринском проспекте в столичных Раменках, сообщили РИАМО в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение в 112 поступило в среду. После этого на место выехал аварийно-спасательный отряд №8 столичного Пожарно-спасательного центра.

Утят достали из ливневки. Для этого пришлось поднять решетку канализации. После птиц выпустили в Мичуринский пруд.