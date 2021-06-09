РИАМО - 9 июн. В Подмосковье и Москве до утра 11 июня продлен «желтый» уровень погодной опасности, причиной этому стали ветер до 15 м/с и гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявлен во всем Центральном федеральном округе за исключением Ярославской области, где действует «оранжевый» уровень.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Гроза и ветер скоростью до 15 м/с прогнозируется в Московском регионе до 4 часов утра 11 июня.

Во среду в Московской области и столице ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, прогнозируются кратковременный дождь, ветер и местами гроза. Температура воздуха днем составит до 22-24 градусов тепла.

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