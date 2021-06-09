РИАМО - 9 июн. Поставки новой лесопожарной и лесохозяйственной техники начались в Подмосковье, всего в этом году планируется закупить 141 машину, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«В рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» на 2021 год в Московской области предусмотрено финансирование на закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники в размере 88,4 млн рублей», - уточнил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Как отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, конкурсные процедуры уже состоялись. На закупку лесопожарной техники выделяется 54,3 млн рублей, лесохозяйственной - 34,1 млн рублей.

В частности, планируется приобрести 65 единиц лесопожарной техники и оборудования, из них 9 единиц - за счет федерального бюджета и 56 единиц – за счет регионального бюджета. Также за счет федерального бюджета будет куплено 76 единиц специализированной лесохозяйственной техники и оборудования.

«Сегодня осуществлена первая в 2021 году поставка двух лесопожарных патрульных автомобилей УАЗ 390995 на базе полноприводного шасси в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Автомобиль предназначен для патрулирования, разведки и тушения небольших пожаров слабой или средней интенсивности. И, конечно, для оперативной доставки лесных пожарных к месту возгорания», - заключила Казимир.