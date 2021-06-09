РИАМО - 9 июн. Пассажиры московского транспорта оформили более 4 тыс. карт «Тройка» с эксклюзивным дизайном, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В частности, 2,6 тыс. карт были приобретены в сувенирном магазине или приложении «Метро Москвы», остальные 1,4 тыс. карт оформлены по промокодам за покупку годового абонемента.

Стоимость эксклюзивной карты в приложении «Метро Москвы», а также на сайте магазина метро составляет 200 рублей, но ее можно получить в подарок, если приобрести билет «Единый» на 365 дней.

Транспортная карта «Тройка» внедряется и в российских регионах, становясь общероссийской системой оплаты проезда. Данная система удобна не только для пассажиров, но и для властей, поскольку позволяет анализировать загрузку городского транспорта.

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