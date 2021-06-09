РИАМО - 9 июн. Россияне смогут автоматически получать социальные выплаты от государства через портал госуслуг без заявлений и справок, для этого на сайте появится дополнительный сервис, пишет в среду газета «Известия».

В России намерены запустить систему социального казначейства, которая позволит оперативно и удобно предоставлять помощь жителям. Так, в случае наступления жизненных событий (рождение ребенка, выход на пенсию и т. д.) планируется предоставлять выплаты в беззаявительном порядке по указанным на портале госуслуг банковским реквизитам.

Согласно поручению президента, с 2022 года на проактивное начисление должны быть переведены федеральные выплаты, с 2024 года — региональные. При этом помощь, связанная с нуждаемостью, будет начисляться по заявлению гражданина, однако дополнительных справок предоставлять не придется.

По словам руководителя направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егора Кривошея, система перевода социальных выплат на банковский счет позволит не только быстрее получить деньги, но и убережет от мошенников.

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