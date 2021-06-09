РИАМО - 9 июн. Загруженность дорог Москвы составляет 3 балла из 10 возможных, вечером в мегаполисе прогнозируются 8-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На текущий момент проблемы с движением наблюдаются на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также Ярославском шоссе. Свободно едут Звенигородское шоссе, Ленинский и Кутузовский проспекты.

Негативно влиять на дорожную обстановку могут ремонтные работы, которые проходят в городе.