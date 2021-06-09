РИАМО - 9 июн. В ближайшие дни в Москве продолжат идти дожди, они могут сопровождаться грозами и градом, сообщает ТАСС.

«Дожди кратковременные продолжатся. Прогнозируются также условия для грозовой деятельности в ближайшие дни - 9, 10, 11 июня. Будут условия даже для града», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в столице будет соответствовать климатической норме. По ночам ожидается 10-15 градусов, днем - 20-25 градусов.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и сильного ветра.

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