РИАМО - 9 июн. Реставрационные работы начали в столичном Доме-музее Антона Чехова, писатель жил в особняке четыре года вместе со своей семьей, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

«Восстановление планируется завершить до конца этого года. После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Дом, где пройдут работы, находится по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2. Здесь Чехов написал пьесы «Леший», «Медведь», «Иванов», повесть «Степь» и другие.

Особняк является объектом культурного наследия федерального значения.

Реставрация

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что дом выделяется на фоне соседних зданий ярким красным цветом и необычной архитектурой.

В рамках работ, которые контролирует департамент культурного наследия столицы, специалисты отреставрируют фасады здания, приведут в порядок карнизы и наличники на окнах и дверях. Также восстановят цоколь и крыльцо из белого камня. Помимо прочего, планируется заменить водосточные трубы, отливы на окнах и провести ремонт кровли.

Реставрация коснется не только экстерьера здания, но и его интерьера. Так, на первом и втором этажах особняка отреставрируют дубовый паркет, старинные печи и профилированные карнизы. Кроме того, специалистам предстоит воссоздать обои по рисункам Чехова, а также привести в порядок дверные проемы и парадную белокаменную лестницу на первом этаже.

История дома

Особняк с двумя флигелями по заказу подполковника Владимира Ростовцева возвел архитектор Василий Афанасьев в 1874 году. Уже через год здание купил известный московский врач Яков Корнеев, который жил в центральном здании. Также Корнеев сдавал внаем два боковых флигеля, стоимость аренды которых составляла 650 рублей в год.

Семья Чеховых жила во флигеле, который представлял собой 2-этажное каменное здание, возведенное в шатерном стиле и украшенное эркерами. Чехов назвал дом комодом за необычную планировку с ризалитами и яркий красный цвет. Здесь Чехов писал и продолжал медицинскую практику. В особняке писатель жил с мамой, сестрой Марией и братом Михаилом. Также в доме бывали гости, в том числе писатели и актеры Владимир Короленко, Дмитрий Григорович, Алексей Плещеев и другие.

Музей в доме открыт с 1954 года. В экспозиции есть документы и материалы из личного архива Чехова и его семьи. Здание входит в состав Государственного литературного музея имени В.И. Даля. Благодаря рисункам Михаила и Марии Чеховых в преимущественном количестве комнат дома писателя восстановлены исторические интерьеры.