РИАМО – 9 июн. В случае, если нынешнее лето в Подмосковье и столице будет засушливым и жарким, популяция комаров уменьшится. Обычно комаров становится меньше ближе к середине лета, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Количество кровососущих насекомых напрямую связано с погодой. Если лето будет теплым и дождливым, то комаров будет много, так это самые благоприятные условия для их размножения», — сказал Марьинский.

Также на популяцию комаров влияют разливы рек, а точнее образующиеся из-за этого лужи. Они становятся прекрасным местом для развития личинок комаров. Эксперт отметил, что личинки комаров в принципе могут развиваться почти в любых водоемах, но в реках, прудах и озерах их активно поедает рыба.

Специалист подчеркнул, что традиционно к середине лета кровососущих насекомых станет меньше. Это связано с тем, что срок жизни самки комара составляет 1,5-2 месяца. Первая популяция, родившаяся в мае, к этому времени умрет.

Марьинский также оценил вероятность заражения малярией после укуса комара.

«Заразиться малярией в Подмосковье можно только при условии, что человек, вернувшийся из тропической страны, оказался болен, его здесь укусит комар и потом укусит кого-то еще. Но понятно, что вероятность такого стечения обстоятельств крайне мала. Поэтому, если в нашем регионе вас укусил комар, это не страшно», - подчеркнул Марьинский.