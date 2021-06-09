РИАМО - 9 июн. В среду в Москве и Подмосковье будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха окажется не выше плюс 18-23 градусов по Московской области и плюс 19-21 градуса в Москве. Во время грозы скорость северо-восточного ветра может достигать 17 м/с.

Атмосферное давление не превысит комфортных для метеозависимых людей значений. Содержание кислорода в воздухе будет выше нормы.

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