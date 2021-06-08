РИАМО - 8 июн. На портале «Добродел» с 11 мая по 6 июня проходил сбор предложений по выбору подмосковных лесопарков для благоустройств в 2022-2024 годах, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Подмосковье большое количество природных зеленых зон. По поручению губернатора (Московской области – ред.) Андрея Воробьева с этого года мы запускаем масштабный проект «Парки в лесу». За 5 лет в регионе планируем сделать более комфортными, безопасными, интересными 50 лесных территорий для осуществления парковой деятельности, на сегодня это востребовано <...> жителями», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что главной особенностью благоустройства лесных зон представляется минимальное вмешательство в природу. Таким образом, во время благоустройства важно создать условия для комфортного отдыха и в то же время сохранить природную среду.

Так, посетители парков смогут кататься на велосипедах и лыжах. Кроме того, там будет доступ к прокату спортивного инвентаря. Также здесь появятся специальные оборудованные спортплощадки и скамейки для отдыха.

В течение месяца жители Московской области оставляли свои предложения и комментарии по выбору лесопарков. Так, на портал поступило почти 65,53 тыс. предложений.

До 30 июля жители определят 10 лесопарков, которые нужно благоустроить в 2021 году.

В текущем году в рамках проекта «Парки в лесу» работы пройдут в 9 лесопарках, в том числе в Городском лесу в Домодедове, в Видновском парке в Ленинском городском округе, парке с лыжероллерной трассой в Можайском округе, а также в Пестовском парке в Балашихе и других.