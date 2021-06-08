РИАМО - 8 июн. Члена «Ассоциации народного сопротивления» Сергея Нелидова, а также членов антифашистского движения Тараса Боброва и Александра Артемьева отпустили из полиции, ранее их задержали по подозрению в участии в драке на Дубнинской улице в столице, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев отметил, что Нелидова отпустили во вторник. В отделении его продержали двое суток.

«Завтра его вызывают в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, это отдел, выдающий лицензии на ношение оружия», – сказал Зайцев.

Он добавил, что Нелидов проходит по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Вину он отрицает.

Массовая драка произошла 5 июня. Ее причиной стала попытка одной из неформальных молодежных группировок сорвать подпольный рок-концерт в полуподвальном помещении. После драки полицейские задержали 19 человек.

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