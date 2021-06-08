РИАМО - 8 июн. Магистралями с самой высокой интенсивностью движения машин стали Кутузовский проспект, Ленинградское шоссе и проспект Маршала Жукова, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В топ-3 с самой низкой интенсивностью движения вошли Осташковская улица, Алтуфьевское шоссе и Мичуринский проспект.

По наиболее «свободной» улице, Осташковской, проезжает в сутки в одном направлении 19,5 тыс. машин.

Для того, чтобы сэкономить время и не стоять в пробках, москвичам рекомендуют ездить на общественном транспорте.