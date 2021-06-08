РИАМО - 8 июн. Лиственницу европейскую в деревне Полтево в Балашихе включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, имеющих всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы», сообщает пресс-служба программы «Деревья – памятники живой природы».

Дереву 154 года, его высота – 20 м, диаметр ствола составляет 1,14 м. Лиственница растет на поляне, на возвышенном месте в парке, являющемся частью старинной усадьбы. В диаметре крона составляет около 30 м, ветви имеют спиралевидную форму.

В 30-х годах дерево пытались уничтожить бульдозером. На стволе остался огромный след.

В этом году в России пройдет эстафета «Деревья – памятники живой природы – 2021». В рамках эстафеты пройдут торжественные открытия уникальных деревьев в разных субъектах РФ. Подмосковье также сможет принять участие в этой эстафете.

Цель программы «Деревья – памятники живой природы» - поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих природную, культурную и историческую ценность для РФ, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.