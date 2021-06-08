РИАМО - 8 июн. В Подмосковье возбудили уголовное дело о бандитизме в отношении участников группировки, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений. У задержанных во время обысков изъяли мобильные телефоны, краденые ювелирные изделия, часы, монтировку, электрошокер и пистолет, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, в отношении организатора и двоих участников группы, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленники в течение нескольких дней следили за домами на окраинах поселений поблизости с лесным массивом при помощи биноклей. Когда было темно, они врывались в помещения в масках и связывали жильцов веревками, угрожая им электрошокером или пистолетом. После злоумышленники воровали деньги и ювелирные украшения. Далее они покидали место происшествия.

Всего злоумышленники совершили два разбойных нападения в Одинцовском округе и Домодедове. Суммарный ущерб составил свыше 1,5 млн рублей.

В настоящее время фигуранты уголовного дела, которыми оказались 3 уроженца одной из республик ближнего зарубежья, находятся под стражей.