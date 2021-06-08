РИАМО - 8 июн. Фонд капитального ремонта Московской области полностью возобновил очные приемы по вопросам капитального ремонта, начислений и задолженностей по оплатам, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Прием осуществляется по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20к1, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45). Пятница – не приемный день.

«Для нас крайне важно обеспечить максимально комфортное пребывание граждан в фонде и соблюсти безопасную работу всех сотрудников организации», - сказал генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

В Подмосковье и столице продолжает действовать масочный режим, поэтому посетить приемы можно только при наличии масок. Посетителям также измерят температуру тела.

Телефон горячей линии фонда: +7 (495) 104-59-59. Также уточнить информацию можно в личном кабинете фонда на сайте.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, сейчас личные кабинеты имеют более 60 тыс. пользователей. Личный кабинет предоставляет возможность прозрачного контроля взносов и оплат за капитальный ремонт. Там также можно посмотреть результаты перерасчета, выгрузить детализацию или распечатать квитанцию.

С начала 2021 год специалисты фонда капремонта предоставили более 5 тыс. письменных ответов и обработали более 21 тыс. звонков жителей.