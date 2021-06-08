РИАМО - 8 июн. В столице автомобиль сбил человека на самокате из-за того, что тот не слез с самоката на пешеходном переходе, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пострадавший находится в больнице. У него несколько переломов.

Жителям напомнили, что при выходе на пешеходный переход с самокатом либо велосипедом необходимо везти их рядом. Аналогичные правила применяются к людям, которые передвигаются на гироскутере и моноколесе.

Водителей призвали быть более внимательными около пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов.

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