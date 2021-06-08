РИАМО - 8 июн. В столице по случаю профессионального праздника социальным работникам выплатят по 30 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню социального работника, в Государственном Кремлевском дворце.

«Мы за последние годы почти в 3 раза увеличили заработную плату социальных работников, но инфляция тоже не стоит на месте. Поэтому в честь вашего профессионального праздника я объявляю, что правительство Москвы приняло решение о премировании каждого социального работника 30 тыс. рублей», - сказал Собянин.

Собянин также вручил грамоты и благодарности выдающимся работникам городских социальных служб.

Во вторник в РФ отмечается День социального работника. Праздник учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.