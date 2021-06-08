РИАМО - 8 июн. Столичный ТРЦ «Хорошо!» проверили после поступления анонимной информации об угрозе взрыва, информация оказалась ложной, сообщает ТАСС.

Ранее из торгового центра эвакуировали около 700 человек после анонимного сообщения о минировании.

Взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ в ТРЦ «Хорошо!» не найдено.

За 4 месяца 2021 года в РФ вычислили свыше 230 человек, которые оставили ложные сообщения об угрозе взрыва. Этот показатель, по данным МВД России, на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>