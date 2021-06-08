РИАМО - 8 июн. Прививку от коронавируса препаратом «КовиВак» можно сделать в пяти столичных центрах вакцинации на базе городских поликлиник, записываться на прививку нужно по телефону, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Количество вакцины ограничено, в связи с этим в записи могут быть перерывы.

Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках №5; №218, филиал №1; №209, филиал №1; №175, филиал №2, и в консультативно-диагностической поликлинике №121, филиал №8. Записаться на прививку можно по телефонам этих учреждений.

Вакцину «КовиВак» разработали в Центре им. Чумакова. Препарат был зарегистрирован в России в феврале.

В Москве при вакцинации от коронавируса также используют препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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