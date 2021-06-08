РИАМО - 8 июн. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что лечение коронавируса народными методами может принести больше вреда, чем пользы, сообщает Nation News.

В Сети можно найти множество советов, как лечиться при коронавирусе. Так, пользователи советуют использовать растворы перекиси водорода и соды. Кроме того, в интернете советуют использовать барсучий жир, чтобы избавиться от мокроты.

«Первое, что могу сказать об этих советах, — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать. Это отвлекает людей, они ищут себе всякие способы лечения, а потом поступают к нам (медикам - ред.). То есть, когда они несвоевременно поступают, тяжело болеют. Это — вредительство!» — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что необходимо обращаться за квалифицированной медпомощью при любых симптомах коронавируса.

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