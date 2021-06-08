РИАМО - 8 июн. Около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Хорошо!» на Хорошевском шоссе, 27 в Москве из-за угрозы взрыва, передает ТАСС.
О минирование ТРЦ сообщил неизвестный.
«Работников и посетителей в целях безопасности эвакуируют. Всего вышли около 700 человек», – сообщил источник в экстренных службах.
В данный момент на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.
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