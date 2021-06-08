РИАМО - 8 июн. Московское областное УФАС России решило, что сведения в отношении ООО «Аргура» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее управление рассмотрело сведения в отношении фирмы, которые предоставил лечебно-оздоровительный центр МИД России.

Согласно информации, фирма нарушила условия исполнения контракта на закупку продуктов питания, который заключила с центром. После этого учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. О том, что порядок расторжения был соблюден, говорят документы и сведения.

На заседании комиссии управления фирма не предоставила документы, которые свидетельствовали бы об устранении нарушений условий контракта в срок, установленный законом.

После того, как управление выслушало доводы и изучило доказательства, оно приняло решение включить фирму в реестр недобросовестных поставщиков.