РИАМО - 8 июн. На западе столицы во вторник выпало 75% месячной нормы осадков - 56 мм, сообщается на сайте «Метеовести».

Столько осадков зафиксировала метеостанция в поселке Толстопальцево.

В то же время осадки по Московскому региону распределились неравномерно. Так, по данным на 18:00, на ВДНХ выпало 2 мм осадков.

Такая ситуация наблюдается уже третий день подряд. 6 и 7 июня на ВДНХ выпало менее 1 мм осадков, а в некоторых местах Подмосковья - по 30 мм осадков.

9 июня в регионе снова пройдут кратковременные грозовые дожди.

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