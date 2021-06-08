РИАМО - 8 июн. К самым распространенным методам диагностики опухолей головного мозга относятся МРТ и КТ, все более широко внедряется метод ПЭТ/КТ, сообщает Nation News.

Заведующий отделением радиохирургии, врач-радиотерапевт АО «Медицина» Корней Тевс отметил, что метод позитронной эмиссионной томографии, позволяет охарактеризовать опухоли по их молекулярным и биохимическим свойствам, а также определить стадию заболевания и выработать тактику лечения.

Он добавил, что Институт ядерной медицины уже вносит вклад в развитие системы медицинской помощи пациентам с опухолями головного мозга в РФ. Он предоставляет услуги, которые отвечают последним мировым стандартам.

«Мы уверены, что следование принципам своевременной диагностики и передовым методам лечения будет способствовать улучшению ситуации в этой области онкологии», — сказал Тевс.

По словам специалиста, опухоли мозга занимают до 6% в структуре онкологических заболеваний.

Для того, чтобы лечение было эффективным, необходимо диагностировать этот недуг точно и на ранней стадии. Так, значение приобретают методы ядерной медицины.