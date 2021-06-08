РИАМО - 8 июн. Юрист Дмитрий Пилюк рассказал, что далеко не все растения и кустарники можно выращивать на своем дачном участке – культивация некоторых из них может повлечь за собой серьезные проблемы. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Для начала на территории участка не должно быть сорняков и некоторых растений, которые очень распространены.
Административное наказание также грозит дачникам за отказ уничтожать на своей земле борщевик Сосновского, полевой осот и чертополох.
Помимо вышеперечисленных растений, закон запрещает разведение в крупном размере растений, которые могут содержать психотропные вещества, наркотические средства или их прекурсоры. За такое действие предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 480 часов.
Так, на своем приусадебном участке нельзя культивировать мак восточный, эфедру, псилоцибиновые грибы, розу гавайскую, мимозу хостилис. Также к выращиванию запрещен американский виноград: основной причиной запретить эту ягоду стало ее токсическое влияние на организм человека.
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