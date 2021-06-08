РИАМО - 8 июн. ООО «Региональное управление капитального строительства» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Жалобу на действия общества направил комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска. Компания не предоставила подписанный проект контракта на выполнение работ по устройству контейнерных площадок в установленный срок и уклонилась от его заключения.

Изучив доводы сторон, антимонопольная служба не увидела объективных причин для неподписания контракта и внесла сведения о фирме в реестр недобросовестных поставщиков.