РИАМО - 8 июн. 21 змею, среди которых питоны и удавы, и крокодила передали в Эколого-биологический центр Костромы, до этого момента рептилии наблюдались у ветеринаров столичного центра реабилитации диких животных, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Звери и птицы попадают в центр после того, как их найдут на улице или изымут у недобросовестных хозяев, из контактных зоопарков, цирков или офисов.

Для того, чтобы сообщить о безнадзорном животном или жестоком обращении, необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 777-77-77.

После того, как звери пройдут реабилитацию, их выпустят в естественную среду обитания либо передадут в заповедники и зоопарки.