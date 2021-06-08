РИАМО - 8 июн. Более 119 га земли и 20 зданий передали с начала 2021 года из федеральной собственности в региональную для развития городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, 36 га земли передали для размещения и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, а 71 га – для муниципальных нужд, в частности, для благоустройства и развития отдыха, обслуживания домов и других социальных проектов.

Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин подчеркнул, что такая деятельность ведется для более эффективного вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот, ее использования для развития региона и повышения качества жизни населения.

20 га земли в Звездном городке и 10 га в Краснознаменске передали для создания рекреационных зон, 10,5 га в Наро-Фоминском округе – для благоустройства, 9,3 га в городском округе Чехов – для обслуживания территории под жилыми домами, 7 га под садовым товариществом в Пушкинском округе – для оформления имущественных прав членов СНТ.

Помимо этого, в Балашихе на бывшем федеральном участке площадью 1,3 га размещен детский сад на 300 детей, который будут обслуживать и развивать. В Коломне на участке 1,1 га организуют туристический объект.

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