РИАМО - 8 июн. В школах Московской области создадут предпринимательские классы, где дети станут углубленно изучать, как открыть свое дело, а также научатся создавать бизнес-планы и познакомятся с успешными проектами, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Предпринимательские классы появятся в новом учебном году в 200 школах региона. Кроме того, с начала учебного года также планируется переформатировать школьную внеурочную деятельность.

Так, в школах добавится 5 новых направлений, в том числе математика, скрэтч-программирование, языки программирования Python и Java, предпринимательская или финансовая грамотность, решение олимпиадных задач. Такая возможность появится в 300 школах Московской области, а уже с 2022 года – в 1 тыс. школ.