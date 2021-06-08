РИАМО - 8 июн. Делегация из Республики Беларусь во главе с министром информации Владимиром Перцовым посетила подмосковный центр управления регионом с рабочим визитом, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В состав белорусской делегации, помимо министра информации, вошли советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий и заместитель директора-главного редактора учреждения «Издательский дом «Беларусь сегодня» Иван Синичкин.

«Это не первый визит иностранных государств в наш ЦУР. В 2019 году центр управления регионом Московской области посетили представители Японии и Узбекистана. После визита президента в 2020 году в нашем центре побывало около 90 делегаций из разных субъектов страны и федеральных ведомств, а совсем недавно мы представили ЦУР на Питерском международном экономическом форуме», – сказал руководитель ЦУР Александр Тихонов.

Он показал белорусам «тепловую» карту Подмосковья, где автоматически собираются все жалобы, поступающие от жителей. Руководитель центра рассказал про концепцию «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем».

Белорусские гости ознакомились с работой ЦУР и посетили тематические блоки – «Здравоохранение», «Нацпроекты», «СМИ», «ЖКХ» и «Дороги и транспорт».

ЦУР работает Подмосковье с 2019 года. С тех пор обработано более 1,1 млн обращений жителей по проблемам из самых различных областей жизни. В центре работают 122 профильных сотрудника в 12 профильных блоках. Между собой с помощью ЦУР сотрудничают 27 подмосковных ведомств.

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